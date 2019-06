Piknik Katrce Novega tednika in Radia Celje: bilo je super!

Včerajšnji Piknik Katrce Novega tednika in Radia Celje v Vojniku je uspel! Hvala vsem, ki ste bili z nami in uživali v plesnem večeru.

Reportaža o dogodku bo objavljena v četrtkovi izdaji Novega tednika. Fotogalerija v naslednjih dneh tudi na naši spletni strani.

Veseli smo, da se je na pikniku, ki smo ga našim bralcem in poslušalcem podarili ob 65. rojstnem dnevu Radia Celje in 74. rojstnem dnevu Novega tednika, zbrala res številčna družba in napolnila Vojnik.

Na odru se je zvrstilo 9 zabavnih in narodno zabavnih skupin in izvajalcev, Werner, Modrijani, BQL, Nika Zorjan, Alya, Mladi Dolenjci, Vražji muzikanti, ansambel Stil in za piko na i Tanja Žagar s skupino Avantura.

Ne le za dobro glasbo, poskrbeli smo tudi za pestro spremljevalno dogajanje in nagrade. Kolo sreče so obiskovalci vrteli kar nekaj ur!

Po prvem delu piknika smo si morali skupaj z obiskovalci malo oddahniti. In seveda, posladkati. Takrat je sledila torta velikanka, brez katere si ta piknik v vseh teh letih skorajda ne moremo več predstavljati.

V drugem delu, ki se je zategnil pozno v noč, pa so se obiskovalci še dodobra naplesali v narodno zabavnih glasbenih ritmih.

Še posebej smo veseli tega, da so obiskovalci prišli na piknik Katrce tudi iz drugih regij in celo iz tujine.

Skratka, bilo je super.

SIMONA ŠOLINIČ