Pipe bodo še nekaj časa suhe

Včeraj naj bi, po prvotnih načrtih, iz pip žalske fontane znova priteklo pivo. A bo, zaradi trenutne situacije, treba na začetek nove, pete sezone še nekoliko počakati.

Iz Žalca sporočajo, da bo, ko bodo razmere to dovoljevale, piva dovolj. »Pivovarji so v polni pripravljenosti,« pravijo in dodajajo: »Upamo, da se čim prej vidimo in nazdravimo ›ponovni svobodi‹, ko bomo še bolj cenili, kako lepo se je družiti in nazdraviti. O začetku nove sezone vas bomo obveščali, do takrat pa #ostanitedoma,« so zapisali.

Sicer pa se bo letos piva na fontani predstavilo 25 slovenskih pivovarjev. »Tudi letos bo ena pipa namenjena ambasadorjevemu zelenemu pivu s konopljo, druga lokalnemu pivu Kukec. Tretja pipa bo namenjena starodobnim pivom, iz četrte bodo tekla piva iz Savinjsko Šaleške regije, na peti bodo obiskovalci lahko poskušali ›trend‹ piva, zadnja, šesta, bo namenjena ljubiteljem temnega piva. Še vedno bodo vsa piva varjena iz slovenskega štajerskega hmelja,« je ob podpisu pogodb s pivovarji, v začetku marca, povedala Sabina Palir, vodja programa turizem pri Zavodu za kulturo, šport in turizem (ZKŠT) Žalec, ki upravlja s fontano.

V prvih štirih sezonah so v Žalcu prodali več kot 181 tisoč vrčkov in natočili več kot sto tisoč litrov slovenskega piva.

LKK, foto: arhiv NT, ZKŠT Žalec