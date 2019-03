Pipice odprte, novi ambasador Boštjan Romih

Žalčani so v soboto zvečer zakorakali v četrto sezono delovanja fontane piva. Otvoritev je pospremilo pestro glasbeno in družabno dogajanje. Po Tadeju Tošu in skupini Tabu je letošnji ambasador te turistične atrakcije postal radijski in televizijski voditelj Boštjan Romih, ki je mladost preživel v Gotovljah.

Obiskovalci lahko tudi letos degustirajo pivo iz šestih pip. Iz prve teče lokalno pivo Kukec, iz druge ambasadorjevo pivo, iz tretje slovenski ležaki, iz četrte piva savinjsko-šaleške regije, iz pete trendovska piva in iz šeste eksperimentalna piva Inštituta za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije. Vsega skupaj se bo predstavilo 23 pivovarjev s 27 različnimi pivi, varjenimi izključno s slovenskim hmeljem. Ponudniki in njihova piva so letos prvič predstavljeni na enotnem letaku. Poleg dosedanjega šestdecilitrskega vrčka Oskarja Kogoja, ki še naprej stane osem evrov, sta letos prvič v ponudbi vrčka z degustacijsko količino desetih in treh decilitrov.

ŠO, foto: SHERPA