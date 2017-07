Pivo in cvetje končano, organizatorji zadovoljni

S parado po ulicah Laškega in zaključno zabavo na občinskem dvorišču s skupino Orion se je včeraj končala 53. izvedba Piva in cvetja. Festival je trajal štiri dni, če štejemo, da se je začel že v sredo s tradicionalnim dogodkom Laščani Laščanom, razstavo v Muzeju Laško in drugim dogajanjem, pa kar 5 dni.

Kot že vrsto let je tudi tokrat Pivo in cvetje postreglo z bogatim glasbenim programom kakovostnih domačih in tujih izvajalcev vseh zabavno-glasbenih zvrsti in številnim spremljajočimi prireditvami.

Festival je prinesel tudi pomembno novost, vstopnino na glasbena prizorišča. Kako je ta vplivala na obisk in nasploh o oceni letošnjega Piva in cvetja, organizacijska vodja festivala Simona Oset:

Kot je še poudarila Osetova, je vstopnina zagotovo imela svoj vpliv na obisk, a hkrati dodala, da pri načrtovanju prihodnosti in razvoju festivala merilo ni število obiskovalcev.

Organizacija spremljajočih prireditev na festivalu je letos bila naloga občinskega zavoda Stik Laško. Direktorica Janja Urankar Berčon:

Sicer je v prihodnjih dneh še pričakovati odzive in tudi kakšne številke o obisku letošnjega Piva in cvetja.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA