Pivo, skuhano iz zgodb Šaleške doline

Ob besedni zvezi Šaleška dolina marsikdo pomisli na premogovnik, šesti blok Termoelektrarne Šoštanj in tretjo razvojno os. Omenjene tri zgodbe niso le tema v medijih, politiki in javnosti. Z njimi lahko tudi nazdravimo. Aleksander Stankovič in Primož Škruba sta namreč po njih poimenovala svoja piva, ki jih varita v majhni pivovarni sredi Šoštanja.

Ali veste, kdo je »hajer«? To je prvi kopač v premogovniku oziroma vodilni v četi. In ker delavci delajo v temnih rovih v nedrju zemlje, se je ustanoviteljema Šaleške kraft pivovarne beseda »hajer« zdela primerna za ime močnega in temnega piva zvrsti »Stout«. Da tretja razvojna os ni samo velikopotezen in dvomljiv projekt, ki razdvaja, ampak je lahko tudi zgodba, ki povezuje, sporoča pivo 3RO zvrsti »Pale Ale«. Ob kozarčku dobrega piva se namreč lahko spletejo dobre prijateljske vezi, sta prepričana lokalna pivovarja. Ker je bil šesti blok šoštanjske termoelektrarne načrtovan kot blok svetle prihodnosti, sta po njem poimenovala pivo TE6, ki se ponaša z razponom jantarnih barv in zastopa zvrst piva »India Pale Ale« ali Ipa.

Da bi bila kakovost na domačem pragu

Zgodbe butičnih pivovarn se pogosto začnejo v garaži in tudi pri šaleški pivovarni, ki je znana tudi pod imenom Skubeer brewing, ni bilo nič drugače. Primož Škruba, diplomirani inženir elektrotehnike, in Aleksander Stankovič, radiološki inženir, sta se namreč odločila, da bosta sama poskušala skuhati pivo, ki sta ga želela okušati, a ga v bližini svojega doma enostavno nista mogla dobiti. »Oba precej potujeva in ob obisku tujih držav sva poskusila različna kraft piva, torej piva, ki niso proizvedena v velikih industrijskih pivovarnah. V Šaleški dolini je bilo težko kupiti tovrstne bolj kakovostne pijače. Če sva želela z njimi pogostiti svoje prijatelje, sva se morala odpraviti v oddaljene in posebne trgovine, kjer prodajajo pivo.«

Najprej sta uporabljala ekstrakt slada in spoznavala enostaven postopek proizvodnje piva. Pri njem do vretja pride že po eni uri. S temi okusi nista bila zadovoljna, zato sta hitro prešla na tako imenovano metodo »all grain«. To metodo uporabljata tudi zdaj, ko pivo kuhata iz štirih osnovnih sestavin – vode, hmelja, ječmena oziroma slada in kvasa. Kako priti do pravega okusa, je milo rečeno prava kombinatorika. Za vsako osnovno surovino namreč obstaja ogromno kombinacij. Pravo kuhanje piva je bistveno bolj zahtevno kot »instant« različica, ki sta jo uporabila ob svojih prvih garažnih poskusih. Postopek, ki privede do vrenja, traja od pet do šest ur, odvisen je tudi od zvrsti piva in opreme.

Manj je lahko več

Šaleška kraft pivovarna je septembra praznovala leto delovanja. V tem času sta ustanovitelja, ki sta vanjo vložila svoje prihranke, veliko pozornosti posvečala večji prepoznavnosti. »Podjetje ima organsko, počasno rast, nikakor si ne želiva, da bi postala megalomanska pivovarja. Ciljava na butično proizvodnjo – zavzemava se za manjšo količino in boljšo kakovost,« je povedal Škruba.

Največ znanja jima je dalo prav poskušanje v domači garaži, ki ji Škruba pravi kar laboratorij. Vse nove okuse in zvrsti pijač še vedno poskuša ustvariti doma v 50-litrskih kotlih. Če je zadovoljen z rezultati, nato v Šoštanju z Aleksandrom naredi poskusno različico v pivovarni, katere oprema omogoča desetkrat večje količine.

TINA STRMČNIK

Več v tiskani izdaji Novega tednika!

»Šaleški dolini sva želela dati dobro pivo, ki ima drugačen slog, in povedati zgodbo. V ospredju je kakovost, ne količina. Namen je torej dvigniti kulturo pitja piva. Kakšen ekonomist ali prodajalec se najbrž ne bi strinjal s tem. Ampak gre za načelo, ki velja tudi pri hrani. Bolje je jesti malo in tisto dobro,« pravi tandem Šaleške kraft pivovarne.