Plamen na kamnu namesto v plastiki

Odnos do mrtvih je pogosto tudi odsev do živih. Naj je smrt še tako tabuizirana tema, je neločljiv del življenja, s katerim se moramo prej ali slej soočiti vsi. Od Gilgameša do Aškerčeve Čaše nesmrtnosti globoko v sebi verjamemo, da smo večni. Čeprav nas življenje vsak dan znova postavlja na laž. Kako torej vzpostavljati spoštljiv odnos do prednikov in hkrati častiti življenje tukaj in zdaj?



V preteklosti so bile sveče na grobovih nekaj izjemno redkega. Omislili so si jih lahko le najpremožnejši ljudje. Bile so drage in rezervirane za izjemne življenjske dogodke, kot so krst, birma in pogreb. Višji sloji prebivalstva so začeli sveče na grobovih pogosteje prižigati v 19. stoletju. Navadne bele sveče so se na grobovih bolj množično začele pojavljati med obema vojnama, tu in tam jih je bilo mogoče videti še v 80. letih. Svečarska industrija je obliko in uporabnost nagrobnih sveč danes že zelo dopolnila. Hkrati je končno trčila tudi ob spoznanje uporabnikov o smiselnosti prižiganja takšne količine sveč. Sveča manj in kakšen evro več v dober namen je mantra, ki jo zadnja leta poslušamo vedno pogosteje. Nenazadnje je tudi ekološka ozaveščenost o pretiranem obremenjevanju smetišč s svečarskimi odpadki vedno večja.



Pisani kamni del zgodovinske tradicije

Na trgu je že mogoče kupiti lesene paličice v obliki sveče. Ena od zamisli, ki je navdušila tudi otroke iz Podružnične šole Kalobje, plamene sveč riše na kamne. V zadnjih tednih so otroci od prvega do petega razreda ustvarjali na les in kamen. V teh dneh svoje izdelke ponujajo na stojnici. Zbrani prostovoljni prispevki bodo šli v šolski sklad. Možnost, da spomin na prednike počastijo z darom za otroke, so mnogi toplo pozdravili. Dobrodelna tradicija je bila ob prazniku vseh svetih na Slovenskem še posebej poudarjena. Naši predniki so verjeli, da z darom vaškim revežem in beračem pomagajo dušam v vicah. Kot kažejo etnološke razprave, niti poslikani kamni niso novodobna domislica. Na ta način so namreč v času pomladi narodov sredi 19. stoletja v narodnobuditeljskem duhu na grobovih izpostavljali različne narodne simbole. Danes se svet spreminja hitreje kot kadarkoli. Prav je, da temeljne stvari niso nikoli pod vprašajem. Naš odnos do pokojnikov na primer. Odnos do marmorja, sveč in dragih ikeban pa lahko nekoliko prevetrimo iz sezone v sezono.

StO

Foto: GrupA