Planina bo od Sevnice odrezana kar celo leto

Novembra lani začeto modernizacijo zadnjega nekaj manj kot dvokilometrskega makadamskega odseka ceste med Sevnico in Planino, ki poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko ter posavsko območje, naj bi končali letos julija. Nekaj manj kot 2,7 milijona evrov vredno naložbo izvaja republiška direkcija za infrastrukturo. Zdaj je rok izvedbe podaljšan celo do jeseni.

Krajevna skupnost Planina pri Sevnici je najbolj južna krajevna skupnost občine Šentjur, ampak še bolj kot oddaljenost od središča občine vsakodnevno čutijo od središča države. Letos je ta končno uredila zadnji kilometer ceste Loke Ledinščica, na kar so krajani čakali kar dvajset let. Goreče obljube, da je izvedba tik pred zdajci, pa so poslušali zadnjih osem let. Predstavnica vaške skupnosti Darja Tržan pripoveduje:

Približno enaka je tudi odisejada, da ne rečemo kalvarija, ki se že desetletja vleče ob obnovi ceste Planina Sevnica. V resnici gre za zelo zahteven teren v ozki soteski, k temu pa so dodali še številni zapleti ob javnih razpisih in gotovo nekaj tudi nezanimanje oblasti za ta konec države. Zdaj sta za obnovo končno na vrsti še zadnja dva kilometra ceste. Krajani bi se veselili, če jih ne bi preko medijev zadel šok posebne vrste.

Ob tem, da obstaja povezovalna stranska cesta, ki jo načeloma poznajo samo domačini. A težava je v tem, da je v tako slabem stanju, da v slabem vremenu sploh ni prevozna, že zdaj pa je zelo nevarna. Zakaj je direkcija vsaj za silo ne uredi kot obvozno cesto, zakaj so se roki za izvedbo del zamaknili in kako to, da bo obnova dvokilomtrskega odseka trajala kar celo leto, so vprašanja, ki smo jih naslovili na direkcijo za infrastrukturo. Na odgovore še čakamo.

StO