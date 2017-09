Planinci na Pohorje

Člani planinske sekcije društva upokojencev iz Šentjurja so se odpeljali na Bistriško Pohorje. Prvi postanek za kavico ali čaj so opravili v Oplotnici. Nato so vožnjo nadaljevali mimo Keblja v pohorske gozdove. Tam prevladujejo lepo rastoči zdravi temno zeleni smrekovi gozdovi. Po mnogih ovinkih urejene gozdne ceste so v uri prispeli do koče na Osankarici.

Kot vodja skupine sem vse pohodnike seznanil, da imajo v teh gozdovih svoj življenjski prostor divji prašiči, srne in tudi medvedi. Zato sem predlagal in prosil, naj skupina hodi skupaj po označeni poti v strnjeni koloni ter se normalno glasno pogovarja, da ne bo vznemirjala gozdnih živali. Poudaril sem tudi, naj jih gobe ne privlačijo preveč, da bi zapustili skupino, kajti v teh gozdovih se je prav lahko izgubiti.

Potem smo se opremili in šli dalje po dobro označeni poti – delno z markacijami in tudi z rdečimi zvezdami – do spomenika padlih in tam pokopanih 96 borcev Pohorskega bataljona. Pri spomeniku sem povedal nekaj besed o tragičnem dogodku 8. januarja 1943. Pogledali smo si mesta, kjer so si partizani izdelali zaklonišča, in mesta, kjer so padli. Po ogledu smo prižgali svečko in se vrnili do doma na Osankarici, kjer smo si še ogledali predstavljeno muzejsko zbirko tragičnega dogodka. Po ogledu muzeja in po okrepčilu smo nadaljevali pot po lepo izdelanih lesenih brveh proti Črnemu jezeru. Pogledi pohodnikov so uhajali levo in desno po gozdu za gobami, a kaj, ko so morali ves čas gledati pod noge, da niso zgrešili lesene nadelane poti. Paziti je bilo treba tudi na drevesne korenine in vlažno pot. V uri smo prispeli do naravne znamenitosti Črnega jezera, kjer je zajezen potok Črnava. To jezero je na višini 1197 m in je popolnoma čisto, črno pa vidimo zaradi globine in usedlin organskih odpadkov. Lep dan in sonce sta dodala svoj čar, da smo si privoščili ob jezeru polurni postanek za ogled, počitek in fotografiranje. Potem smo pot nadaljevali po razgibanih gozdnih poteh in travnikih pod žičnicami za zimsko smučanje do cerkve Svetih treh kraljev, si jo ogledali in z zvoncem želja zaželeli še mnogo takšnih lepih ter varnih pohodov.

IVAN STRAŽE