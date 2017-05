Planinci, proti vzhodu!

Člani planinske sekcije Društva upokojencev Šentjur so tokrat odšli v vzhodni del Slovenije. Pohod so začeli v Rogatcu in pot nadaljevali na Donačko goro. Ta je poimenovana po cerkvici sv. Donata, ki stoji na južni strani gore že skoraj tristo let.

Lepo jutro in lepo cvetoče pomladno sadno ter okrasno drevje jih je vabilo skozi lepo vasico proti Rudijevemu domu (590 m) na Donački gori. Kar nekaj časa so šli po čudovitem naravnem tunelu, ki poleti nudi pohodnikom prijetno senco in ga vzdržujejo markacisti PD Sloga Rogatec. Po uri so prispeli do Rudijevega doma, ki je poimenovan po Rudiju Lebiču, ki je bil v času gradnje, od leta 1974 do 1976, najbolj prizadeven in zaslužen. Prva koča je bila na tem mestu med vojno leta 1943 požgana in uničena do tal. Zdaj stoji tam prijetna koča, kjer so se pohodniki odpočili in okrepčali.

Nato so pot nadaljevali po severni strani po zaščitenem gozdu. Pot je bila zelo lepo urejena in v dveh urah so prispeli na vrh 881 m visoke Donačke gore. Na vrhu stoji mogočen devet metrov visok kamnit križ iz leta 1992. Na tem mestu je pred vojno stal za polovico nižji križ in so ga drugače misleči leta 1945 podrli in še danes leži poleg novega. Na vrhu so se pohodniki vpisali v vpisno knjigo, malo posedeli in pogledali po okoliških hribih ter dolinah, saj je bilo vreme nalašč za takšno zadoščenje. Na vzhodu se dviga Macelj, proti jugu vidimo Rogatec in Rogaško Slatino in v ozadju Bohor, proti zahodu vidimo v bližini Boč in za njim Pohorje ter Savinjske Alpe, proti severu Ptujsko in Dravsko polje. Na vrhu so pohodniki še zapeli dve planinski pesmi in prisluhnili vodji Ivanu Stražetu, ki je prisotne seznanil o zgodovini kapelice na vrhu. Čas jih je že preganjal v dolino, zato so zapustili vrh in odšli nazaj do Rudijevega doma na okrepčilo ter polurni počitek. Nato so pot nadaljevali mimo vasice Macelj in cerkvice sv. Donata, kjer so si še ogledali lepo cvetoče velikonočnice, jih fotografirali in pot nadaljevali v dolino proti Rogatcu. Vodja jih je še povabil na naslednji izlet v maju, ko se bodo odpravili na Janče.

IS