Plemenit projekt Celjski malčki nas potrebujejo

Humanitarno društvo Enostavno pomagam je na včerajšnjem zaključku dobrodelnega projekta Celjski malčki nas potrebujejo Ginekološko-porodniškemu oddelku Splošne bolnišnice Celje predalo donacijo v znesku 28.250 evrov. Sredstva bodo v bolnišnici namenili za nakup medicinskega ultrazvočnega aparata in ostale potrebne opreme.

V okviru omenjenega projekta je Humanitarno društvo Enostavno pomagam v letošnjem letu ustanovilo sklad za nakup potrebnih specialnih materialnih sredstev za porodnišnico Splošne bolnišnice Celje. Pri izvedbi mladinskega programa je bilo delovanje društva usmerjeno v splošno družbeno korist. Za donacijo porodnišnici pa so se odločili zato, ker želijo omogočiti otrokom varnejši in prijetnejši prihod na svet, ter porodnišnici pomagati, da ostane sodobna zdravstvena ustanova.

S tem namenom so včeraj v Celjskem domu pripravili zaključno prireditev z dobrodelno predstavo PISMO ROSNO! Vsega je kriv poštar, v kateri je zbrano občinstvo nasmejal Boris Kobal. S pomočjo donatorjev so skupaj zbrali 28.250 evrov, ki so jih v celoti namenili za nakup medicinskega ultrazvočnega aparata in ostale potrebne opreme.

Celjska porodnišnica je sicer že 20 let nosilka naziva Novorojenčku prijazna porodnišnica, ki ga podeljuje UNICEF. V bolnišnici pravijo, da so zbrana sredstva zelo presegla prvotna pričakovanja. Denar bodo namenili za nabavo nujno potrebnega ultrazvočnega aparata za obravnavo nosečnic v prostorih porodnega bloka ginekološkega oddelka, del sredstev pa bo šlo tudi za nova oblačila za novorojenčke.

Foto: Gregor Katič, SHERPA