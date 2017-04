Plesalci zavzeli Celje

V Slovenskem ljudskem gledališču Celje in Plesnem forumu Celje bo danes 9. mednarodno tekmovanje mladih plesnih ustvarjalcev OPUS 1 – Plesna miniatura 2017, ki ga organizirata Javni sklad republike Slovenije za kulturne dejavnosti in Območna izpostava Celje. Na celjskem odru so bo zvrstilo 27 vrhunskih plesnih točk.

Na mednarodno tekmovanje se prijavljajo plesalci iz uveljavljenih tujih plesnih šol, zato je uvrstitev slovenskih plesalcev na takšno tekmovanje velik uspeh. Plesalce bo ocenjevala mednarodna žirija, pravi vodja celjske območne izpostave JSKD Tomaž Črnej.

Na celjskem odru se bo zvrstilo 27 vrhunskih plesnih točk na temo »Sanjaj in to uresniči«, nastopili pa bodo mladi plesalci iz tujine in Slovenije. Na celjskem odru se bosta predstavili tudi dve dekleti iz celjskih plesnih šol. To sta Špela Jezovšek s predstavo Nindža krindž in Ana Cvelfar s predstavo Saje. Tekmovanje je sestavljeno iz dveh delov. Prvi del se začne ob 17. uri v SLG Celje in nadaljuje ob 18.45.

