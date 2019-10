Včeraj nekaj pred 13. uro se je na grebenu proti Savinjskemu sedlu v občini Solčava smrtno ponesrečil plezalec. Ta je zdrsnil v globino, medtem ko je soplezalec ostal nepoškodovan na grebenu.

Reševalci Gorske reševalne službe Celje in dežurna ekipa gorskih reševalcev z Brnika so s helikopterjem Slovenske vojske s pomočjo vitla rešili nepoškodovanega plezalca in oba prepeljali v dolino.

