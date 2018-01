PMC: Ostati želimo vodilna dediščinska ustanova

V Pokrajinskem muzeju Celje so zadovoljni s preteklim letom, še posebej so veseli, da se je število obiskovalcev povečalo, poleg tega so pripravili odmevne razstave. V letošnjem letu bodo pripravili novo večjo razstavo ob 100-letnici konca prve svetovne vojne ter nadaljevali z restavriranjem fresk na Muzejskem trgu.

Pokrajinski muzej Celje je lani obiskalo več 25 tisoč obiskovalcev s plačano vstopnico, še dobrih 80 tisoč obiskovalcev se je zvrstilo na razstaviščih v prostem dostopu. Od večjih razstav v preteklem letu direktor muzeja Stane Rozman izpostavlja Steklo na Celjskem.

2017 se bo zapisalo kot leto, ko so med arheološkim izkopavanjem na Muzejskem trgu odkrili čudovite freske iz 1. stoletja našega stoletja.

Freske so pred dnevi pred vremenskimi neprilikami zaščitili z betonsko ploščo in Rozman upa, da bodo freske do spomladi 2019 predstavili javnosti. Med projekti v letu 2018 je direktor izpostavil razstavo Iz vojne v novo državo, ki je posvečena stoletnici konca prve svetovne vojne.

V Šentjurju bodo odprli stalno razstavo o Ipavcih, nadaljevali s postavitvijo arheološkega parka Celeia Antiqua, z razstavo Steklo na Celjskem bodo gostovali po krajih celjske regije, kjer so nekoč bile steklarne. V letošnjem letu si v muzeju želijo povečati mednarodno dejavnost, zato načrtujejo povečano sodelovanje z muzeji partnerskih mest. Poglavitni cilj muzeja v letošnjem letu je še naprej ostati vodilna dediščinska ustanova na Celjskem.

