Po desetletjih čakanja jo le imajo

Približno trideset let so si številne generacije dijakov in učiteljev I. gimnazije v Celju želele novo telovadnico, pa se je njena gradnja zaradi najrazličnejših razlogov nenehno pomikala nekam v prihodnost. Danes opoldne so lahko številni sedanji in nekdanji dijaki, učitelji in ugledni gostje proslavili otvoritev težko pričakovane pridobitve, ki je ob šoli zrasla v zadnjih dveh letih.

3,6 milijona evrov vreden objekt so po slovesnosti, ki je bila preplet glasbenih točk, zahvalnih nagovorov in obujanja spominov nekdanjih gimnazijskih športnikov, s prerezom traku odprli ministrica za izobraževanja Maja Makovec Brenčič, predsednik državnega zbora Milan Brglez, celjski župan Bojan Šrot in ravnatelj šole Anton Šepetavc (na sliki).

Ta je ob slovesnem dogodku dejal: »Nekateri so našo športno uspešnost v preteklosti komentirali, češ, mogoče jim pa uspeva ravno zato, ker nimajo niti prave telovadnice niti pravih žog, pa so potem toliko bolj zagnani, ko pridejo v pravo telovadnico in dobijo v roke prave žoge. No ja! Mi pa rečemo: smo pa zato imeli prave ljudi! In ti so vedno najvažnejši. V šoli sploh. Zdaj pa imamo tudi pravo telovadnico in konec bo takih zafrkantsko-hudomušnih komentarjev, konec pa tudi izgovorov, če bomo kdaj kje zgubili.” I. gimnazija v Celju v zadnjem desetletju redno osvaja naziv najbolj športna srednja šola v Sloveniji.

Ravnatelj poudarja: »Žlahtna športna zgodovina I. gimnazije je končno dobila zasluženo nagrado, športna vzgoja bo od zdaj potekala v normalnih razmerah, naši gimnazijski športniki pa bodo po desetletjih gostovanj končno lahko zaigrali na domačem terenu in z bučnejšo podporo navijačev.«

TC, foto: SHERPA