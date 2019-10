“Po dveh letih branja v zaporih sem boljši človek.”

Slaven slovenski komediograf, dramatik, scenarist, pisatelj in politik je bil letošnji glavni gost osrednje proslave ob dnevu reformacije v Laškem. Da je Trubar njegov velik vzornik, je zelo jasno povedal na začetku pogovora. Le kako ne bi bil, saj jima je skupna skrb za žlahtnost slovenskega jezika, enako tudi kritika neprimernih dejanj oblastnikov. Brez Trubarja ne bi bilo slovenskega knjižnega jezika in brez Partljiča dobre slovenske komedije.

Reformacija je Slovencem prinesla skupen jezik, prvo knjigo v maternem jeziku. Primož Trubar je postavil temelje slovenskega knjižnega jezika. Kako velik ugled ima v vaših očeh?

Ko sem poučeval slovenski jezik, sem med drugim učil o reformaciji in Trubarju. Priznam, da nisem vedel dovolj, bilo je bolj enoznačno poučevanje, kakor so nas učili v šoli. Toliko let kasneje se mi zdi, da nekaj vem, saj sem v tem času veliko raziskoval. Mislim, da je Primož Trubar steber slovenstva in današnje Slovenije. Bil sem prizadet, ko so bili še v mojem času o njegovem pomenu vedno pomisleki med večinsko katoliško in manjšinsko protestantsko cerkvijo. Še deset let nazaj je takratni dekan teološke fakultete rekel, da so v Trubarjevem času vsi pisali knjige in če jih ne bi on, bi jih kdorkoli. To se mi je zdela slaba ocena. Slovenci so se ob Trubarjevih proslavah vedno skregali. Ivan Cankar je v govoru ob Trubarjevi štiristoletnici ostro nastopil proti politizaciji Trubarja in ga označil za začetnika slovenske literature. Tako velike osebnosti, zlasti če so povezane z religijo, ponovno kličejo po interpretacijah. Sem velik Trubarjev simpatizer in prav je, da se mu posveča pozornost. Precej njegovih pridig je povezanih z Laškim. Bil je proti gradnji cerkva in v svojih pridigah je napadal pobožne ženske, ki so dajale pobudo za njihovo zidanje. Verniki niso bili najbolj naklonjenim reformatorskim idejam.

Verjetno je tudi zelo zanimiva izkušnja branja v mariborskem zaporu.

Že dve sezoni berem z zaporniki, v skupini je približno deset oseb. Na moje vprašanje, ali so kdaj kaj prebrali, je bil njihov odgovor, da če bi brali, ne bi bili v zaporu. Kljub temu jih zelo zanima. Če sem zelo patetičen, lahko rečem, da sem po dveh letih branja v zaporih boljši človek, kot sem bil prej. Lažje razumem človeka, sem bolj strpen.

Kaj so vam dali, da ste zdaj boljši človek?

Marsikaj. Ob Prešernovem prazniku smo v dvorani, ki smo jo preuredili, naredili proslavo. Si lahko predstavljate, kako debelo je gledal direktor zavoda? Zelo sem bil presunjen, kako se jih je Prešernova pesem Nezakonska mater dotaknila. Ob njej so podoživeli svoje ušivo življenje. To so strašne usode in vsi smo po teh branjih solzni. Čeprav so v naših glavah ti fantje divjaki, brezdušne osebe, imajo čustva kot midva, iste nagone. Vedno me je presenetilo, kako jim je bilo v olajšanje, ko so govorili tudi o svojih uničenih družinah. Poleg tega so me presenetili, kako dobro berejo pesmi. Res imam same lepe izkušnje in verjamem, da je knjiga medij, ki premika.

Ste oseba, ki ima številne nagrade, med drugim tudi najprestižnejšo Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Opravljali ste različne poklice in dobili različne nazive, a kot vedno poudarjate, zaradi vsega tega niste nobena druga oseba, še vedno ste samo Tone Partljič.

Tako je. To sem jaz z vsemi izkušnjami. Tudi Ivan Cankar je zapisal: »Ne v areni literature, v areni življenja sem stal!« Opravljal sem različne službe, a najslabše sem se pri ljudeh zapisal kot poslanec. Bil sem član stranke LDS Janeza Drnovška. Trdno zatrjujem, da mi v parlamentu ni bilo treba biti hinavski oziroma mi ni bilo treba delati proti svoji vesti. V parlamentu se nisem prilagajal. Nisem nikoli glasoval drugače, kot je stranka želela, a če se nisem strinjal, sem se glasovanja vzdržal. Velikokrat sem imel moralne zadržke. Nič lažje mi ni bilo delati v gledališču. Edini prostor svobode je moja soba in v njej bel list papirja. Tam je doma Tone Partljič. Tam delam nov svet, nove ljudi in samo od moje sposobnosti je odvisno, ali mi bo uspelo. V mojem literarnem delu se mora videti, kaj res mislim, ali sem poštenjak ali sem »rit«. Če sem v svoji sobi pisal o kakšni lepi plavolaski in je vstopila žena ter želela vedeti, katera je to, saj je ona vendarle črnolaska, me ni vznemirjalo, kaj drugi rečejo. Tam sem bil bog nad bogovi. Seveda z mali črkami.

V življenju sem se kdaj prilagajal, a ko sem pisal, sem se zelo trudil, da se ne bi. Napisal sem tranzicijske komedije in vedno sem v njih napadal levo usmerjene politike, ker sem bil del njih. Zdelo se mi je nemoralno, da bi bila literatura mesto spopada z nekim drugim političnim prepričanjem. Biti poslanec ne pomeni, da ne smeš biti tudi pisatelj, in tudi ne pomeni, da si manj pošten kot ljudje okoli tebe. A ko nekdo napiše komedijo, morajo ljudje skočiti v zrak. Zdaj imam dobrega naslednika Vinka Möderndorferja, upam, da me »pesjan« še ni premagal. Ni samo moj prijatelj, ampak ga tudi izjemno spoštujem. Ima nekaj cankarjanskega sarkazma in kritičnosti. V ljubiteljskih gledališčih radi igrajo moje igre. Mogoče tudi zato, ker svojim negativnim likom dam na koncu igre odpustek, tudi tistim, ki skačejo čez plot. Saj brez tega sploh ne more biti komedije. Če se dva hočeta, a drugi ne dovolijo – to je prastara tema in ne bom zdaj jaz moralist.

