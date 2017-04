Župan Zdolšek pohvalil gasilce za pomoč pri normalizaciji razmer

Po včerajšnjem obilnem deževju in naraščanju vodotokov, ko je Savinja znova prestopila bregove, je bilo Laško na hudi preizkušnji. Razmere so se proti večeru, ko se je Savinja vrnila v strugo, vendarle izboljšale in se danes normalizirajo, tudi ob veliki pomoči gasilcev.

Zjutraj se je v Laškem sestal občinski štab civilne zaščite in obravnaval razmere v mestu in okoliških krajih ter posledice včerajšnjega obilnega deževja in vnovičnega poplavljanja Savinje. Kolikšna bo škoda, kot je povedal Franc Zdolšek, je še prezgodaj ocenjevati, na terenu jo ekipe popisujejo, zagotovo pa bo precejšnja.

Po znižanju vodostaja Savinje so v Laškem lahko lotili čiščenja, odstranjevanja ovir na cestah in drugih posledic poplav. Pri tem je župan še posebej izpostavil pomembno delo, ki so ga opravili gasilci.

ROBERT GORJANC

Foto: MITJA KNEZ

