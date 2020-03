Po incidentih v njihovih trgovinah Mercator poziva kupce k strpnosti in solidarnosti

Mercator poziva vse kupce k s trpnosti in solidarnosti, predvsem pa k upoštevanju priporočil NIJZ o ohranjanju razdalje med osebami in odloka vlade o omejenem hkratnem številu oseb v trgovini. V petek in soboto je v vrsti Mercatorjevih trgovin prišlo do nedopustnega pritiska nekaterih kupcev na zaposlene v trgovini, do groženj in celo do fizičnega nasilja.Takšno nedopustno vedenje so v Mercatorju zabeležili tudi v trgovinah na Celjskem, v Žani Žalec, Levcu in v Rogatcu, so sporočili iz trgovske družbe.



Prav tako o takšnih neljubih primerih v Mercatorju poročajo iz trgovin Proletarska 4, Zaloška 168, Zupančičeva Jama, Vevče, Savsko Naselje v Ljubljani in Marketa Brežice.

“To je popolnoma nesprejemljivo, zato pozivamo vse kupce k upoštevanju osnovnih pravil vedenja v skupnosti in navodil za omejevanje širjenja okužbe s koronavirusom. Medtem, ko nekateri kupci pozivajo, naj zagotovimo spoštovanje omejenega vstopa hkrati v trgovine in spoštovanje odloka o prednosti vstopa v trgovine od 8. od 10. ure za starejše, invalide in nosečnice, so se nekateri drugi kupci brezobzirno prerivali v trgovine, odrivali zaposlene, jim grozili, bili pa so tudi primeri fizičnega nasilja”, so ogorčeno sporočili iz Mercatorja.

Mercator zato prosi tudi policijo, civilno zaščito, redarsko službo in vse odgovorne državljanke in državljane, da pomagajo ohraniti dostojnost in red v teh zaostrenih razmerah.

»Trgovine so ključne za nemoteno preskrbo ljudi, zaposleni v trgovinah že ves čas požrtvovalno opravljajo svoje delo, saj se zavedajo, kako pomembno je zagotoviti nujno in potrebno vsem, posebej otrokom, starejšim, šibkejšim. Pritisk in celo fizično nasilje nad zaposlenimi v trgovinah je nesprejemljivo in vsega obsojanja vredno vedenje«, je poudaril predsednik Mercatorjeve uprave Tomislav Čizmić.

Na terenu sem preveril, kakšne so razmere v trgovinah in ali je poskrbljeno za zaščito delavcev. To, kar vidim v LJ Šiški @mercator_sl mora biti za zgled tudi drugim trgovinam. Hvala vsem, ki delate, se trudite, da država tudi v teh težkih trenutkih deluje naprej. pic.twitter.com/SOjozNV98G — Zdravko Počivalšek (@PocivalsekZ) March 20, 2020

ROBERT GORJANC

Foto: Twitter vlade RS