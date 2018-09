Po Jurišu na Hmezad še Savinjski Oktoberfest

V Žalcu se danes obeta pestro rekreativno, etnološko in družabno dogajanje, katerega rdeča nit bo hmeljarska in pivovarska tradiciji. Potem ko bo dopoldne najprej prvi tek na najvišjo zgradbo v Savinjski dolini – Hmezadovo stolpnico, bosta popoldne sledila še Hmeljarski likof in Savinjski Oktoberfest, s katerima bodo hmeljari tudi letos uradno zaključili hmeljarsko sezono.

Domače Tekaško društvo Savinjčan bo Juriš na Hmezad, kakor ga je poimenovalo, organiziralo po vzoru velikih svetovnih mest. Na dobrih 54 metrov visoko zgradbo, na katero vodi 241 stopnic, razporejene pa so v 15 nadstropjih, se bo podalo približno 60 tekačev. Dodaten izziv za tekmovalce bo vreča s petimi kilogrami hmelja. Popoldne bo sledil še Hmeljarski likof, dolgoletna tradicionalna etnološka prireditev, na kateri hmeljarji potegnejo črto pod sezono. Zadnja tri leta je združen s Savinjskim Oktoberfestom, katerega prizorišče je tržnica pri fontani piva v središču Žalca. Ta po postregel z živahnim glasbenim in družabnim dogajanjem, tudi za otroke.

ŠO, foto: TT