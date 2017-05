Po knežjem mestu z vsemi čutili, peš ali s kolesom

Ob koncu tega tedna se je Celje, kot številna druga mesta v Sloveniji, pridružilo globalnemu projektu Urbani sprehodi – Jane¨s Walk.

Projekt v prvem tednu maja pripravljajo po vsem svetu in so spomin na laično urbanistiko Jane Jacobs, ki je v šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja opozarjala na pretirano urbanizacijo ameriških mest in izginjanje življenja z mestnih ulic.

V Celju sta tako bila v petek dva sprehoda. Prvi je bil namenjen spoznavanju središča Celja z vsem čutili, vodila ga je dr. Mojca Oman Furman, iz Zavoda za prostor Savinjske regije, Metro SR:

Tudi popoldanski sprehod, ki je bil namenjen spoznavanju širšega središča Celja s kolesom, je nekoliko skazilo vreme. A na sporočilnost in pomen akcije to ni vplivalo, je povedala snovalka in voditeljica urbanega sprehoda s kolesom, Andreja Džakušič, sicer oblikovalka in intermedijska umetnica:

http://www.nt-rc.si/novi-tednik/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/izbor_džakušič.mp3

Urbane sprehode po Celju podpira Mestna občina Celje, glede na njihovo vse večjo priljubljenost je prihodnje leto pričakovati še več udeležencev.

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA, RG