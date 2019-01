Po Korošcih tudi Velenjčani napovedujejo skrajne ukrepe

Po včerajšnjem sestanku na Ministrstvu za infrastrukturo, je vodstvo Družbe za avtoceste Republike Slovenije obljubilo, da bo gradnjo odseka hitre ceste med Velenjem in Slovenj Gradcem končalo do leta 2024, ne pa do leta 2026, kot je napovedalo pred časom. Obrtno-podjetniška zbornica vztraja, da stroji na terenu zabrnijo še letos. Temu se pridružujeta tudi Mladinska iniciativa za tretjo razvojno os in Mestna občina Velenje.

Z napovedjo dokončanja gradnje trase ceste od Velenja do Slovenj Gradca v letu 2024, se je rok dokončanja naložbe sicer za leto dni podaljšal od datuma, predvidenega v lani podpisanem protokolu. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Velenje in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh poudarja, da je treba hitro cesto zgraditi čim prej. In to ne le med Velenjem in Slovenj Gradcem, temveč je treba Koroško povezati z avtocesto. Gospodarstvo in malo gospodarstvo brez ustrezne cestne povezave po njegovih besedah nazadujeta. “Pričakujemo, da bodo dela začeli čim prej. Vsako odmikanje in prestavljanje na naslednja leta pomeni večjo škodo v Koroški in Savinjsko-Šaleški regiji.”

Da je treba hitro cesto začeti graditi še letos, menijo tudi v Mladinski iniciativi za tretjo razvojno os. Dodajajo, da je bil državni prostorski načrt za odsek Velenje–Slovenj Gradec sprejet že leta 2013. Če Dars do 1. februarja ne bo našel rešitve za gradnjo tega odseka, Korošci napovedujejo protest. Velenjčani, ki jih je na včerajšnjem sestanku predstavljal podžupan Peter Dermol, v najkrajšem možnem času zahtevajo še gradnjo odseka Šentrupert–Velenje. Tam vsa dela trenutno mirujejo, saj ustavno sodišče še ni razsodilo o pobudi občin Braslovče in Polzela za oceno ustavnosti in zakonitosti državnega prostorskega načrta. Če stroji tudi med Šentrupertom in Velenjem po potrjeni trasi ne bodo zabrneli še letos, tudi Velenjčani napovedujejo skrajne ukrepe, na primer zapore cest.

TS

Foto: GrupA