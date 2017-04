Po močnem deževju posijalo sonce, težav pa še ni konec

Savinja in ostali vodotoki na Celjskem prestopili bregove

Ob izdatnih padavinah so dopoldan Savinja in ostali vodotoki močno narasli tudi na območju Celja in Laškega.

Ob močnejšem deževju so med tistimi, ki praviloma zaradi narasle Savinje najbolj trepetajo pred poplavami, prav v Občini Laško. Tako je bilo tudi tokrat saj je voda že dopoldan zalila nekatere dele mesta. Aljaž Krpič, iz režijskega obrata, zadolžen za področje civilne zaščite v Občini Laško.

V času pogovora, ko je popoldan že ponehalo deževati, je Aljaž Krpič povedal, da do razlitja Savinja manjka le 20 centimetrov, tako da je bilo njeno prestopanje bregov v v Laškem ob povečanem pretoku neizogibno. Sicer pa naš sogovornik še o ukrepih, ki jih izvajajo in so še predvideni v prihodnjih urah.

Tudi na območju Celja so Savinja in ostali vodotoki močno narasli. Kot je povedal Janko Požežnik, direktor Poklicne gasilske enote Celje razmere budno spremljajo, kljub temu pa glede na prenehanje padavin in vremensko napoved ne pričakujejo hujših težav.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA