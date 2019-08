Po pol leta Celebusov na MOC in v Nomagu zadovoljni

V zadnjih dneh minulega meseca se je iztekla polletna koncesijska pogodba med Mestno občino Celje (MOC) in podjetjem Nomago za izvajanje mestnih linijskih avtobusnih prevozov. Deset Celebusov, ki so v lasti celjske občine, je na petih linijah začelo voziti 28. januarja. Tako na celjski občini kot v Nomagu so z izvajanjem koncesije zadovoljni.

Kot navajajo na MOC, so se uporabniki dobro odzvali na uvedbo nove storitve, kar so na občini tudi pričakovali. Večjih pomanjkljivosti pri izvajanju mestnih linijskih prevozov na MOC niso zabeležili, kot področje, kjer bi bilo mogoče narediti še kaj več, pa omenjajo promocijo Celebusov. Iz teh razlogov so se na občini tudi odločili za začasno podaljšanje koncesije podjetju Nomago.

V Nomagu menijo, da je uvedba javnega mestnega prometa za vsako občino precejšen podvig. Po njihovih izkušnjah mora namreč preteči nekaj časa, preden prebivalci nov način mobilnosti sprejmejo za svojega, se nanj navadijo ter prilagodijo svoje dnevne migracije. Za izvajanje nove storitve jim je uspelo zagotoviti zadostno število izkušenih voznikov, zadovoljni so tudi z zasedenostjo avtobusov, saj so v prvega pol leta na petih linijah v povprečju mesečno prepeljali 20 tisoč potnikov.

V Nomagu so si v naslednjem obdobju za enega od ciljev zadali povečanje nakupa vozovnic na prodajnem mestu ter v okviru spletne in mobilne aplikacije. Vsekakor se nameravajo prijaviti na nov razpis, saj želijo s celjsko občino dolgoročno razvijati strategijo za trajnostni razvoj mobilnosti, kar vključuje tako Celebuse kot sistem Kolesce, ki ga prav tako upravljajo.

ROBERT GORJANC

Foto: SHERPA