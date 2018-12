Po pol stoletja spet doma

Ipavčev kulturni center je bil tudi to nedeljo premajhen za vse, ki so legendarni vokalni skupini želeli prisluhniti v njenem rojstnem kraju. „V teh dneh nastopamo skoraj vsak dan, tudi z velikimi slovenskim orkestri. Šentjurski koncert je poseben zato, ker se na nek način vračamo domov. In kot pravijo, povsod je lepo, doma pa najlepše,“ je dvojenemu koncertu na pot dejal Marjan Petan. Posvetili so ga ustanovnemu in žal že pokojnemu članu NSQ Radu Razdevšku.

Nihče od trenutne zasedbe NSQ ne živi v Šentjurju. A to bo za vedno kraj, kjer so se pred pol stoletja zbrali Marjan Petan, Dare Hering, Gregor Bezenšek in Rado Razdevšek. „Odtlej smo obredli pol sveta. Ob svojih začetkih si niti v sanjah nismo predstavljali, da bomo prepevali v osrčju črnske duhovne glasbe na daljši turneji po Ameriki, da bomo po svoje premikali meje v družbi, v dvorane, domove in družine prinašali pozitivne vrednote prijateljstva, topline in miru. Ponosni smo, da smo Slovenci, čeprav prepevamo spiritualno glasbeno, ki se je rodila v srcih črnskih sužnjev na drugem koncu sveta,“ o največjih prelomnicah petih desetletij razmišlja Marjan Petan.

Takole zveni božič legendarne zasedbe NSQ:

Glasbeni gostje večera so bili člani Mešanega pevskega zbora Zarja iz Šentvida pri Planini.

