Po požaru v hiši našli mrtvo osebo

Včeraj dopoldne so morali gasilci posredovati v Lembergu pri Šmarju. V stanovanjski hiši so pri tem našli mrtvo osebo. Policija okoliščine smrti še preiskuje.

Po do zdaj znanih podatkih, naj bi v noči na nedeljo zagorelo v kurilnici stanovanjske hiše. Ogenj je nato ugasnil sam, gasilci so morali prostor dodatno ohladiti, prezračiti vse prostore in opraviti meritve prisotnosti plinov. Posredovali so prostovoljni gasilci iz Mestinja in prostovoljnega gasilskega društva Rogaška Slatina.

Včeraj je gorelo tudi v naselju Preloge pri Konjicah. Požar je tam izbruhnil v drvarnici. Večje škode naj ne bi bilo.

