Po štajerskem derbiju na lestvici vodijo – Štajerci

Dve tekmi 6. kroga Prve lige Telekom Slovenije sta bili v soboto, CB24 Tabor Sežana – Triglav Kranj 2:0 (1:0) in Celje – Maribor 2:1 (1:0).

Tri tekme so bile v nedeljo: Bravo – Domžale 0:0, Mura – Rudar Velenje 2:0 (0:0) in Aluminij – Olimpija Ljubljana 1:0 (0:0). Štajerski derbi so spretno in srečno dobili Celjani, Mariborčani so zapravili enajstmetrovko, nato pa so si sami zabili gol. Na lestvici je vodstvo prevzela tretja štajerska ekipa. V derbiju vrha je Aluminij namreč premagal Olimpijo. Ima 14 točk, Olimpija 13, Mura 11, Celje in Tabor po 9 …

DŠ

Foto: SHERPA