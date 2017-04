Po toči nam grozi še pozeba

Za prihodnje dni je napovedana ohladitev. Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije je zato izdala opozorilo, v katerem svetuje pokrivanje rastlin. Zaradi nevarnosti pozebe naj bodo te pokrite s pokrivali, svetujejo tudi protislansko zaščito.

Fenološki razvoj rastlin je letos zgodnejši od 10 do 14 dni, kar je povzročilo nadpovprečno toplo vreme. Trenutno so koščičaste vrste sadnih dreves v razvojnem obdobju plodičev, podobno tudi hruške. Zgodnje sorte jablan so ponekod že odcvetele, večinoma pa polno cvetijo oziroma odcvetajo. Izjeme so višje in izpostavljene lege. Tudi v vinogradih podravskega in posavskega vinorodnega območja, je že opazen razvoj mladih poganjkov.

Občutljivost na pozebo je odvisna od sadne vrste, sorte in razvojnega obdobja. Najbolj občutljivi so oplojeni cvetovi in mladi plodiči. Pri koščičarjih, pečkarjih in orehu jih lahko uniči temperatura pod minus eno stopinjo Celzija, za marelice pa je usodno že minus pol stopinje. Mlade poganjke in liste vinske trte, uničijo temperature pod minus ena.

