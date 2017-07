Po treh medvedjih mladičih sinoči povozili še medvedko

Potem ko je včeraj ponoči na avtocesti na območju Vranskega domnevno tovornjak zbir tri medvedje mladiče, je sinoči okoli 23. ure voznik osebnega vozila za izvozom Vransko proti Ljubljani zbil še medvedko. Ta je na kraju poginila.

Kot so potrdili v Zavodu za gozdove Slovenije, gre za mamo povoženih treh medvedkov. V prometno informacijskem centru so že včeraj opozarjali na veliko previdnost na tem delu avtoceste in omejili hitrost na 80 km/h, saj je obstajala velika verjetnost, da se bo medvedka vrnila na mesto, kjer je izgubila svoje mladiče.

Intervencijska skupina Zavoda za gozdove Slovenije je včeraj popoldne nepoškodovano medvedko opazila približno 20 metrov od avtoceste. Medvedko so pregnali proti jugu, a se je ponoči očitno vrnila na avtocesto, ki je na tem delu zaščitena zgolj z ograjo, ki ne zagotavlja popolne zaščite. Na nekaterih mestih je ograja poškodovana, prav tako pa je dovolj nizka, da jo odrasel medved lahko preskoči. Medvedka se je tako ponovno znašla na avtocesti, kjer jo je povozil voznik osebnega vozila, ki je bilo v prometni nesreči popolnoma uničeno. Voznik ni bil poškodovan.

ŠO