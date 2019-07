Po uspešni maturi jih čakajo študijski izzivi

Na slovesnosti v Narodnem domu so danes maturitetna spričevala prejeli še dijaki Gimnazije Celje – Center. 130 jih je letos opravljalo splošno maturo in pri tem so dosegli 97-odstotni uspeh, kar je 7 odstotnih točk bolje, kot znaša povprečje v Sloveniji.

Splošno maturo je v slovenskih šolah uspešno opravilo nekaj več kot 95 odstotkov dijakov, kar je bolje kot lani, tudi splošni uspeh na maturi je nekoliko boljši, manj pa je zlatih maturantov s 30 ali več zbranimi točkami. Na Gimnaziji Celje – Center jih imajo letos devet, pri osmih predmetih so dijaki presegli slovensko povprečje. Ravnatelj šole Gregor Deleja je zadovoljen z rezultati na maturi, še pomembneje pa se mu zdi, da se bodo dijaki uspeli vpisati na tiste fakultete, ki so si ji izbrali kot prvo možnost. Tisti, ki z rezultatom na maturi niso zadovoljni ali ga želijo preveriti, lahko do 14. julija zahtevajo vpogled v izpitno dokumentacijo.

TC, foto: GrupA

Na splošni maturi v GCC so več kot 30 točk dosegli: Manca Strah (33 točk), Lucija Pirnovar, Karin Cerovšek, Anže Lečnik (32 točk), Leila Bohorč, Iva Planko, Tjaša Videc, Enej Vidovič (31 točk) in Maja Knapić (30 točk).