Po vetrolomu ponekod več škode kot po žledu

Znani so natančnejši podatki o škodi v gozdovih po zadnjem vetrolomu. Med močno poškodovanimi slovenskimi gozdovi so gozdovi na Solčavskem, kjer je škoda večja, kot je bila po žledu. Tam je vetrolom, 11. in 12. decembra, ponekod povzročil opustošenje.

Območna enota zavoda za gozdove v Nazarjah, deluje na območjih Zgornje Savinjske in Šaleške doline. O zadnjih ugotovitvah o škodi po vetrolomu vodja območne enote, Anton Breznik:

Vetrolom je Zgornjo Savinjsko dolino zelo prizadel:

Posamezni lastniki gozdov so sanacijo že začeli:

Zaradi nevarnosti širjenja podlubnikov, mora biti sanacija v višjih legah zaključena do konca maja. V nižjih legah mora biti dokončana že prej.

Foto: Občina Solčava