Po vseh zapletih kar trije mladiči

Če mislite, da smo pozabili na »mehiško nadaljevanko«, imenovano Štorklje z Ljubečne, se motite. Aprila ste lahko brali, kako veseli so bili krajani, ko se je malo prej kot ponavadi v gnezdo vrnil »štrk«. Tako so vsaj domnevali in pripravili veselo druženje, kot sicer to počnejo dvakrat letno, odkar imajo v soseščini te mogočne ptice. A nadaljevanje ni bilo v skladu s pričakovanji …

TC, foto: GrupA

Krajani so na pikniku nazdravili letošnjemu naraščaju.

Torta za dobrodošlico trem mladičem