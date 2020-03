Po zelenjavo na kmetijo

Čeprav se zdi, da je večina življenja v teh dneh zamrla, si na kmetijah ne morejo privoščiti počitka. Skrb za pridelek ali živali je ves čas najbolj pomembna, ne glede na vse okoliščine. Tako je tudi na kmetiji Imperlovih, ki imajo tudi vrtnarstvo.

Družina prideluje na treh hektarjih blizu Šoštanja najrazličnejšo zelenjavo in vzgaja okrasne rastline. Del površin je pokritih, zato je lahko ponudba še večja. Do nedavnega je Tomaž pridelke vsak dan prodajal na velenjski tržnici, a zaradi spremenjenih razmere tega nekaj časa ne bo več počel.

Zadnje dni ima kmetija prodajo na domu. Na FB-strani Vrtnarstvo in kmetija Imperl je mogoče videti, kaj vse ponuja. Na voljo je različna zelenjava, izbrati je mogoče vložnine, naročiti rezance ali sadike za lastno pridelavo zelenjave. »Naročniki nam pošljejo naročilo s SMS-sporočilom in dvakrat tedensko, ob torkih in petkih, lahko nato pridejo iskat zabojček ob dogovorjeni uri. Veliko je stalnih kupcev, nekaj imamo tudi novih,« pojasnjuje Tomaž Imperl, ki je že od malih nog navdušen nad kmetovanjem in se je zato tudi vpisal v srednjo vrtnarsko šolo. Žena Urška ni bila na začetku povsem prepričana, ali je to prava odločitev, a si danes ne predstavlja, da bi počela kaj drugega.

Trenutne razmere so tudi za kmetovalce težavne, a morda je to priložnost, da bodo slovenski pridelovalci dobili večjo veljavo, meni Tomaž Imperl. »Ljudje se bodo morali preusmeriti, saj doslej niso bili navajeni prej naročiti pridelkov in priti po njih na kmetijo. V trgovini je vse takoj na voljo, pri nas pač ne. Zelenjavo je treba nabrati, jo pripraviti … Nekateri tega ne razumejo in se tudi ne držijo pravil, ki smo jih postavili na kmetiji. Tako so se na primer v nedeljo dopoldne, ko so bile vse trgovine zaprte, nekateri pripeljali kar k nam dvorišče in želeli svežo solato.«

TC, foto: Andraž Purg – GrupA

