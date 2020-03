Podatki niso spodbudni

Za boleznijo covid-19 umrli sta umrli še dve osebi. Tako se je skupno število umrlih povzpelo na devet, so za STA pojasnili v uradu vlade za komuniciranje.

V celjski bolnišnici je danes umrla ena oseba iz Doma starejših občanov Šmarje pri Jelšah, ena oseba je umrla na Kliniki Golnik. Po navedbah Ukoma gre za starejši osebi s pridruženimi boleznimi.

V celjski bolnišnici je hospitaliziranih 12 obolelih, dva sta na respiratorju v intenzivni enoti.

Včeraj so našteli 70 novih okužb z novim koronavirusom, kar je eden največjih skokov doslej. Skupaj je v Sloveniji tako potrjenih 632 primerov. Do včeraj so opravili 18.369 testiranj, samo včeraj več kot tisoč. Hospitaliziranih je bilo 90 ljudi, 22 jih je bilo na intenzivni negi, je objavila vlada.

TC