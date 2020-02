Podelili priznanja in plakete

Občina Žalec ob slovenskem kulturnem prazniku vsako leto podeljuje Savinova odličja za ugledne dosežke na različnih področjih kulturne ustvarjalnosti.

Komisija za podelitev Savinovih odličij se je odločila, da letos podeli pet Savinovih odličij, in sicer dve priznanji in tri Savinove plakete. Priznanja je na osrednji občinski proslavi ob slovenskem kulturnem prazniku v dvorani Doma II. slovenskega tabora Žalec podelil župan Janko Kos, slavnostni govornik je bil direktor Zavoda za kulturo, šport in turizem Žalec Boštjan Štrajhar.

Komisija je tokrat Savinovo priznanje podelila skupini Veseli Pruhovčani za ohranjanje etnološke kulturne dediščine in ustvarjanje ter bogatenje kulturnega utripa v lokalnem okolju in skupini krajanov za obnovo obzidja okoli cerkve sv. Ožbolta na Pernovem. Nagrajeni so bili Cvetko Golavšek, Ivo Gjuras, Vlado Šuper, Jože Krulec ml., Janko Grobelnik, Roman Siter, Marjan Mohorič, Milan Ježovnik, Boštjan Mernik in Janko Cigala.

Savinove plakete pa so prejeli Kulturno društvo Svoboda Liboje ob 90-letnici za pomembne dosežke na kulturnem področju in ustvarjanje bogatega kulturnega dogajanja v lokalnem okolju, Nataliia Ermakova za uspešno pedagoško delo in vodenje harmonikarskega orkestra in Neli Šuler za uspešno pedagoško delo na področju likovne ustvarjalnosti in dolgoletno strokovno vodenje bienala otroške grafike.

Umetniški program je obogatil igralec, skladatelj in šansonjer Jure Ivanušič z glasbeno-gledališko predstavo Kabaret. Program, v katerem je sodelovala tudi instrumentalna zasedba Artistik, je povezovala Nastija Močnik, vodja programa kultura v ZKŠT Žalec. Sceno je oblikovala Breda Bračko.

LKK, foto: TT