“Podjetja, ki ne vlagajo v inovacije, nimajo prihodnosti”

Znani so prejemniki priznanj za najboljše inovacije v SAŠA regiji za leto 2019, ki jih podeljuje Savinjsko-šaleška gospodarska zbornica. Na letošnji razpis je prispelo 20 prijav, z zlatim priznanjem so bili nagrajeni trije inovacijski projekti. Največ točk je prejel električni izvenkrmni motor, ki so ga izdelali v podjetju Podkrižnik iz Ljubnega ob Savinji.



Podjetje Podkrižnik je ocenjevalno komisijo prepričalo z električnim izvenkrmnim motorjem, ki predstavlja novost na področju e-mobilnosti v navtiki. Motor, ki ga testirajo zadnji dve leti, kmalu pa bo na voljo za prodajo, je inovativen tudi zaradi tega, ker je okolju bolj prijazen. Za razliko od bencinskega ali dizenlskega pogona namreč ta deluje na elektriko. Direktor Iztok Podkrižnik je dejal, da so v podjetju z omenjeno inovacijo pridobili veliko izkušenj s področja e-mobilnosti, ki jih bodo lahko s pridom uporabili pri snovanju novih izdelkov v različnih panogah.

Zlati priznanji sta prejela še nova generacija pralnih in sušilnih strojev WaveActive, ki so jih izdelali v Gorenju in 100-odstotno biorazgradljiv cvetlični lonček, izdelan iz odpadnih žitaric, ki so ga razvili v podjetju Evegreen. Omenjene tri inovacije se bodo skupaj z ročnim mešalnikom z lučko, ki so ga izdelali v podjetju BSH Hišni aparati, letos potegovale še za najvišja priznanja na državni ravni.

Savinjsko-šaleška zbornica priznanja za inovacije sicer podeljuje že 20 let. Po besedah predsednika zbornice dr. Blaža Nardina je to, da podjetja spodbujajo inovativnost, pravzaprav njihova naložba v boljše poslovanje. “Pozna se pozitivno ozračje v državi. Ljudje sedaj ne razmišljajo le o osnovnih vprašanjih, ampak o tem, kaj bo jutri in pojutrišnjem. Tako pridemo do novih idej, za katere sami odgovarjamo in smo inovativni.” Dodal je še, da podjetja, ki ne inovirajo, nimajo prihodnosti.

TS

Foto: SHERPA