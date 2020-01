Podjetniška zgodba, navita na vilice

Njihova »retro« butična trgovinica najbrž ni večja od 30 kvadratnih metrov. A kdor ima rad testenine, od tam najbrž ne bo odšel praznih rok. Police so polne paketov špagetov, širokih rezancev in drugih testenih dobrot. Z mislijo na okolje so pripravljene testenine v rinfuzi. Na stari kredenci so omake, dimljena paprika in druge začimbe. Za spodbudo pri kuhanju ne manjkajo lesene kuhalnice. Večina tega, kar vidimo na policah, nastaja v proizvodnji za sosednjimi vrati. Tam družina Šilc na mesec trenutno pripravi približno dve toni pašte.

»Pri nas doma se včasih skoraj kregamo o tem, kdo bo kuhal. Vsi radi vrtimo kuhalnico,« je jasen Gregor Šilc. Prav ljubezen do dobre hrane je tista, ki je družino iz Velenja pripeljala do podjetniške ideje, povezane s kulinariko. Gregor, njegova žena Barbara in njuna otroka so namreč od nekdaj imeli radi testenine. Med smučanjem v Italiji so zahajali v posebne trgovinice in kupovali tamkajšnje izdelke. Ti so imeli drugačen okus kot testenine, ki so jih lahko našli na policah naših trgovin. Da bi se približali temu, kar so okušali čez mejo, so začeli izdelovati svoje testenine.

Prvo delavnico so uredili kar doma in od znanca kupili skoraj nerabljen stroj za izdelavo testenin. A začetek ni bil enostaven. Za dober izdelek niso pomembne le dobre sestavine, izjemnega pomena je znanje, povezano s pripravo testa in z njegovim sušenjem. Informacije na svetovnem spletu so bile preveč splošne, tudi knjige so zamolčale kakšno skrivnost, je pojasnil Gregor. In dodal, da priprava testenin še zdaleč ni enaka pripravi rezancev, ki so jih doma nekoč pripravljale naše babice. »Bistvena razlika je, da Italijani za pripravo testenin uporabljajo semolo. To je durum zdrob, zdrob posebne pšenice, ki je rumene barve. Zato so take barve tudi tiste testenine, ki so brez jajc. Italijani imajo jasna pravila o tem, koliko mineralov, beljakovin in soli mora vsebovati moka, da testenine veljajo za pravo italijansko pašto.«

TINA STRMČNIK

Foto: GrupA

Več v tiskani izdaji Novega tednika!