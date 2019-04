Podpis pogodbe za projekt Stara šola za nove ideje

S podpisom pogodbe z izvajalcem del se bo začel udejanjati projekt Stara šola za nove ideje v Krajevni skupnosti Jagnjenica v Občini Radeče, s katerim bo nekdanja podružnična osnovna šola po ureditvi stavbe zaživela z novimi vsebinami.

V obnovljeni stavbi bodo izvajali delavnice s področja turizma in kulinarike, v njem bosta delovala študijska krožka, urejen bo interpretacijski prostor, v katerem bodo prikazovali zgodovino kraja in okolice, prostori bodo namenjeni tudi medgeneracijskemu druženju, prav tako pa vključevanju ranljivih skupin v družbo.

Projekt je razdeljen na dva del, za kar sta bila objavljena tudi dva razpisa za izvajalce del. Dela na strojni inštalacijah bo izvajalo podjetje Energoconsulting iz Maribora, ocenjena pa so na nekaj več kot 36 tisoč evrov. Vzdrževalno investicijska dela pa bo izvajalo podjetje AGM Nemec, vredna pa so 127 tisoč evrov.

“Verjamem, da se bosta izvajalca povezala in pripeljala projekt do zaključka, do predvidenega roka, 30. junija letos”, je povedal župan Občine Radeče Tomaž Režun.

Zaposleni in sodelavci Krajevne skupnosti Jagnjenica ter člani društev v teh dneh že pospešeno praznijo prostore, saj je rok za ureditev stavbe, kot omenjeno, kar precej napet.

Projekt, ocenjen na več kot 200 tisoč evrov, bo sofinanciral Evropski kmetijski sklad, ki bo zanj namenil glavnino sredstev, več kot 146 tisoč evrov. Preostali delež bosta prispevala Občina Radeče ter Kulturni, turistični in rekreacijski center Radeče (KTRC).

ROBERT GORJANC

Foto: GrupA