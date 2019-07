Podpisali Zavezo 0,0 za odgovorno pitje

Pivovarna Laško Union je skupaj s partnerji AMZS Slovenije, Gasilsko zvezo Slovenije, Planinsko zvezo Slovenije in Olimpijskim komitejem danes podpisala posebno Zavezo 0,0. Z njo bodo vsi sledili trajnostni strategiji, v kateri je eden ključnih stebrov prav odgovorno pitje. Gre tudi za obvezo, da si bodo vsi aktivno in celovito prizadevali osveščati javnost o tem.

Cilj je torej vplivati na spremembo slovenske kulture, ki še vedno tolerira pitje alkohola. Začenja se tudi Pivo in cvetje, zato so ta čas za podpis listine načrtno izbrali.

»Zagovorništvo odgovornega pitja umeščamo med šest ključnih stebrov našega trajnostnega razvoja. In s tem se zavezujemo, da z zaupanja vrednimi znamkami osveščamo javnost in uporabnike o odgovornem pitju. Brez trajnostnih rešitev ni poslovnega razvoja,« pravi direktorica korporativnih odnosov v Pivovarni Laško Union Tanja Subotič Levanič.

»Ko smo pod vplivom alkohola, ni več odgovornost tista, ki je vprašljiva, ampak razsodnost,« pravi inštruktor varne vožnje pri AMZS Manuel Pungertnik. »Odgovornost namreč pomeni, da oseba pred vožnjo nikakor ne pije,« še dodaja.

V Pivovarni Laško Union so pred časom – tudi iz poslovnega interesa – izvedli zanimivo anketo med osebami, starimi od 20 do 29 let in ugotovili, da mladi vedno več posegajo po brezalkoholnih pijačah. Pa tudi pri starejših vedno bolj narašča zanimanje za pijače, ki ne vsebujejo alkohola.

Pivovarna Laško Union je sicer ena izmed izbranih Heinekenovih lokacij v Evropi, kjer so ravno ta mesec začeli proizvajati tudi Heinekenovo brezalkoholno piva.

SŠol