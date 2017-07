Podpisan protokol za tretjo razvojno os

Minister za infrastrukturo Peter Gašperšič je v začeteku tega tedna na Ravnah na Koroškem s predsednikom Sveta koroške regije Tomažem Roženom in predsednikom Sveta županov Savinjsko-šaleške regije Darkom Menihom podpisal protokol o poteku načrtovanja in izgradnje tretje razvojne osi na odseku Šentrupert-Velenje-Slovenj Gradec-Dravograd-Holmec.

Protokol določa, da bo ta hitra cesta zgrajena kot štiripasovnica, po kateri se bomo lahko vozili največ 100 kilometrov na uro. Dars bo kot investitor projekta letos začel projektiranje na odseku od Šentruperta do Slovenj Gradca, gradbena dela bi naj začeli najkasneje konec leta 2019 in jih dokončali leta 2023.

Hitra cesta med Velenjem in Šentrupertom tako bo zgrajena in to po za mnoge nesprejemljivi trasi F2-2. Tisti, ki bodo zaradi nove cestne povezave ostali brez domov, še ne vedo, kdaj in kam se bodo selili, če se bodo morali. O ustreznosti vladne odločitve bo namreč odločalo sodišče. 21 tožnikov je februarja na upravnem sodišču sprožilo upravni spor.

Več v tiskani izdaji Novega tednika.

LEA KOMERIČKI

Foto: SHERPA