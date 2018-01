Podrobnosti o primeru najdbe novorojenčka na Vranskem

Na Policijski upravi Celje so danes pojasnili nekaj podrobnosti o sobotni najdbi novorojenčka v toaletnih prostorih Centra za varno vožnjo na Vranskem. Kot je znano, naj bi ga tam našel eden izmed inštruktorjev varne vožnje, skupaj s čistilko in hišnikom. Policija je še istega dne izsledila mater otroka, ki je rodila v času, ko naj bi v centru opravljala tečaj varne vožnje. Otrok, gre za fantka, je še vedno ljubljanskem kliničnem centru, njegovo stanje pa je stabilno. Mater in moškega, ki je bil na Vranskem z njo, so pridržali, a sta danes oba na prostosti. V reševanje nastale situacije pa se bo zdaj vključil tudi pristojni center za socialno delo.

Več o tem bomo poročali v četrtkovi izdaji Novega tednika.

Mati otroka je polnoletna. Ker so v centru v soboto opazili, da je bila v slabšem psihofizičnem stanju, so ji ponudili, da lahko tečaj opravi tudi drugič, a je to zavrnila. Kasneje je odšla v toaletne prostore, kjer je bila nekaj časa, nato je skupaj s partnerjem center vožnje zapustila.

Kriminalist PU Celje Milan Vogrinec.

Otroka so nato iz celjske bolnišnice odpeljali v ljubljanski klinični center, kjer je še danes, njegovo stanje pa je stabilno. Mater in njenega partnerja, za katerega ta trenutek še ni jasno, ali je oče otroka, so izsledili, ustavili so ju med vožnjo verjetno domov. Oba sta bila pridržana, le od matere pridržanje so prekinili, ker so jo odpeljali v bolnišnico.

Danes je ženska že odpuščena iz bolnišnice in na prostosti. Na prostosti je tudi moški, ki je bil z njo. Žensko bodo ovadili zaradi poskusa detomora, enako tudi moškega, če ugotovijo, da je s tem kaznivim dejanjem dejansko in neposredno povezan.

Na Celjskem so bili primeri takšnega kaznivega dejanja že leta 2010 (eden) in leta 2000 (dva). Vsi ti primeri so se za otroka končali tragično.

SIMONA ŠOLINIČ