Znate razumeti potrebe kupcev in jim nuditi ustrezne rešitve? Ste odlični v pogajanjih in ne odnehate zlahka? Znate strateško razmišljati? Silco, d. o. o., Šentrupert 5a, 3303 Gomilsko. Prijave zbiramo do 20. 1. 2019. Podrobnosti na www.mojedelo.com.