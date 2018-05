Podružnica v Cirkovcah zapira vrata

Svet mestne občine Velenje je potrdil sklep o začasnem prenehanju delovanja Podružnične osnovne šole Livada v Cirkovcah, saj je število vpisanih učencev manjše, kot določa veljaven normativ – ta za obstoj podružnice predvideva vsaj pet učencev.

Bo pa v Cirkovcah vsaj še eno šolsko leto delovala enota vrtca. Mestni svet je namreč potrdil amandma, da se vrtec ohrani, če je vpisanih vsaj pet otrok. Tudi nekateri starši in krajani so občino namreč pozvali, da predstavlja vzgojno-izobraževalna ustanova srce kraja in skrbi za občutek povezanosti med domačini. Z ukinitvijo enote vrtca bi marsikateri otrok ostal doma in bi bil prikrajšan tako razvojnega programa kot družbe sovrstnikov, so prepričani. O finančnih posledicah za ohranitev vrtca v Cirkovcah je vodja urada za družbene dejavnosti na velenjski občinski upravi Drago Martinšek povedal:

TS

Foto: Arhiv NT (GrupA)