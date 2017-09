Podvig košarkarjev slavila tudi Latkova vas

Luka Dončič si je zvil gleženj, Goran Dragič je zaradi utrujenosti in krčev zapustil parket, Srbi so začutili priložnost, povedli z 78:77 in v zadnjih minutah, ko ni bilo v igri največjih slovenskih junakov, izkoristili ponujeno in v Istanbulu premagali našo izbrano vrsto … A ne, ne. To je bil le film, ki so ga mnogi morda že videli vnaprej, toda stvari je v svoje roke vzel Klemen Prepelič.

Najprej je zadel trojko, nato še met za dve točki, ko je Gašper Vidmar prilepil ‘banano’ najboljšemu srbskemu igralcu Bogdanu Bogdanoviću, pa se je dokončno odprla pot do zmage. Prepelič je zadel še dva prosta meta za 88:82, Aleksej Nikolić je dva dodal 35 sekund pred koncem, Jaka Blažič pa je zapečatil zlato z 92:82. Ob koncu je bilo 93:85, nepozabnih. Slovenija je evropski prvak! A že v petek je nekdo vse skupaj predvidel, na otvoritvi Dvorane Kajuh, starosta celjske košarke Mile Čepin, ki je napovedal, “da bo finale balkanski” in da ga bo dobila Slovenija. Tudi mi, če lahko neskromno dodamo, smo imeli vsaj nekaj prav, ko smo predrzno dejali, da je bil dvoboj Slovenije in Latvije morda finale pred finalom. Po rezultatski plati je celo bil. Med heroji je tudi Žiga Dimec, junak zmage nad Španijo, v finalu je z blokadami pripravljal prostor Dragiču in Dončiču. Oče Darko Dimec se je ponoči vrnil iz Istanbula, slavila je tudi Latkova vas pri Šempetru, mama Jožica, sestra Teja in brat Luka.

DŠ

Foto: KZS