Podvoz na Teharski cesti dopoldan predvidoma vnovič in dokončno odprt

Do jutri manjša obnovitvena dela tudi na Mariborski cesti

Zaradi del na železnici v okviru obnove proge Zidani Most – Celje bo od danes za voznike ena skrb manj, saj bo po skoraj letu dni obnove le končan železniški podvoz na Teharski cesti.

To je včeraj ob na novinarski konferenci na železniški postaji v Celju zagotovil Dejan Jurkovič, vodja sektorja za železnice na državni direkciji za infrastrukturo. Podvoz naj bi za promet odprli dopoldan.

Obnovitvena dela na Mariborski cesti

Ko smo pri cestnem prometu, pa še omenimo, da bodo vozniki še do jutri morali biti potrpežljivi pri vožnji po Mariborski cesti na območju Hudinje. Tam so delavci podjetja VOC Celje začeli obnovitvena dela za odpravo posledic, ki jih je na cesti povzročila dolgotrajna zima. Dela bodo potekala v delovnem času, od sedmih do petnajstih, danes bodo zaradi del zastoji predvidoma na območju Merkurja. Dela bo VOC opravljal še jutri, ko bodo po načrtih tudi končana.

RG

Foto: IGOR ŠARLAH