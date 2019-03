Poezija zna ubesediti vaše skrivnosti

21. marec je na pobudo Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco) postal svetovni dan poezije. To je dan, ko ima poezija glavno besedo, tudi tako močno, da je bilo mogoče v izbranih kavarnah kavo plačati z verzom. Poiskali smo tiste, ki so se ob skodelici kave ali čaja z nasmeškom na obrazu prepustili pesniškemu vzdušju, in tudi tiste, ki si brez poezije ne predstavljajo dneva.

Svetovni dan poezije slavi eno najbolj dragocenih oblik jezikovega izražanja. Poezija je v vsaki kulturi nagovarjala človeškost in je bila, kot pravi celjski pesnik dr. Zoran Pevec, pomembna v vsakem zgodovinskem obdobju. »Poezija poimenuje tisto, kar še nima imena, zato je vedno pred časom in je zaradi tega pomembna v vsakem obdobju. Še posebej je pomembna v današnjem času, ker presega algoritem neoliberalizma, postindustrijske družbe in semiokapitalizma. Poezija ustvarja abecedo sveta, saj zapisuje vzgibe naših strahov, tesnobe, ljubezni, sovraštva, dobrega in zla. Dokler bo človek, bo obstala tudi poezija.«

Sonce, golf, kava, zahtevna novinarka … poezija

Mogoče je kava tisti sprožilec, ki približuje poezijo. V izbranih celjskih kavarnah smo namreč opazili precej mladih, ki so se vede ali nevede znašli na kraju, kjer je bilo mogoče kavo dobiti za napisan verz. Priznali so, da res niso najpogostejši bralci poezije, a so vseeno dokazali, da če je treba, znajo pesniti. Tanja je priznala, da zelo rada prebira poezijo, pri čemer je recitirala tudi začetne verze Prešernovega soneta O, Vrba, srečna, draga vas domača. Za sosednjo mizo so sedeli mladeniči, ki sta jim sonce in prosto popoldne ponudila dovolj razlogov za šaljive verze. »Gospa z radia me sprašuje, tule me v ›izi‹ zaslišuje, ker material za članek potrebuje,« so verzi, ki so nastali izpod peresa maturanta Timoteja. Kot so nam povedali v kavarnah, so dobili veliko verzov, nekateri so bili bolj, drugi manj izvirni.

Poezija neizrekljivo približa izrekljivemu

Pesnica Tanja P. Hohler, ki je svoje pesmi zbrala v pesniški zbirki Drobljenje razdalj, s poezijo potuje v svoje svetove. Ko piše poezijo, je tista prava Tanja, najbolj iskrena in pristna. »Poezija neizrekljivo približa izrekljivemu oziroma je točka med zavednim in nezavednim. Ko pišem, se prepletajo moja čustvena stanja, na drugi strani radovednosti, ker gre za raziskovanje moje domišljije, mojih čustvenih stanj, resnice. Pišem o tistem, kar imam za resnico. Pri tem si ne domišljam, da je moja resnica objektivna, a če zaradi tega nastane pesem, sem vesela.«

Bina Štampe Žmavc – ljubiteljica dobre kave in dobre poezije

Svetovni dan poezije je na poseben način obeležila tudi priznana pesnica Bina Štampe Žmavc. V eno izmed celjskih kavarn, kjer imajo po njenem mnenju najboljšo kavo, je povabila prijateljico. Naročili sta si kavo in jo plačali z verzom. Bina Štampe Žamvc brez poezije ne zaspi. »Poezija je moja najgloblja meditacija. Ne glede na to ali jo berem ali pišem. To je zame tako globoka meditacija, da drugega ne potrebujem. Z njo se potopim in izginem.«

