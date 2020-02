Pogodba o nadzoru novogradnje na ministrstvu podpisana zadnji hip?

Celjska bolnišnica Celje je danes prejela pogodbo med ministrstvom za zdravje in z družbo DRI o nadzorniku bolnišnične novogradnje. Pogodba je bila sklenjena šele v petek, torej istega dne, ko je inšpektorat za okolje izdal tudi odločbo o zaustaviti del na gradbišču. To pomeni, da je prav tako tistega dne bil vendarle imenovan odgovorni svetovalni inženir na gradbišču. Zato izvajalec del z gradnjo nadaljuje. V bolnišnici pa ne skrivajo ogorčenja nad potezami ministrstva za zdravje.

Ministrstvo RS za zdravje je tudi investitor novogradnje, bolnišnica pa je v tem primeru zgolj uporabnik, zato tudi nima nikakršnega pooblastila in nobenih formalnih pristojnosti ali odgovornosti nad vodenjem tega projekta. V bolnišnici se ne strinjajo z dogajanjem na ministrstvu, ki je 22. januarja letos odpovedalo pogodbo prvotnemu nadzorniku, ki je v preteklosti bdel tudi nad gradnjo urgentnega centra, ki je bila pravzaprav prvi korak k novogradnji.

Dodajajo, da je od 22. januarja trenutna največja naložba v slovenskem zdravstvu potekala brez sodelovanja bolnišnice. »Izdelava projektne dokumentacije in gradnja sta se izvajali brez ustrezne kontrole oziroma obveznega sodelovanja svetovalnega inženirja ali sodelovanja bolnišnice,« še dodajajo v Splošni bolnišnici Celje.

S stališča bolnišnice, ki je končni uporabnik te investicije, je to dejstvo velika težava, še pojasnjujejo v bolnišnici in dodajajo, da bodo »zaradi zaščite svojih interesov storili vse, da se gradnja nadaljuje zakonito in transparentno tudi naprej. Od ministrstva za zdravje pa bomo zahtevali, da se nam še naprej omogoči čim večji vpliv nad projektiranjem in gradnjo, saj so vendarle bolnišnica in njeni zaposleni tisti, ki bodo v novih prostorih izvajali delovni proces.«

SŠol

Foto: DG