Pogorel Frischaufov dom na Okrešlju

Na Okrešlju nad Logarsko dolino je zgorel Frischaufov planinski dom. Brane Povše iz Planinskega društva Celje Matica, ki upravlja dom, nam je potrdil, da je prišlo do nesreče, kdaj se je to zgodilo, pa še ni točno znano. Po prvih podatkih poškodovanih naj ne bi bilo, škoda pa naj bi bila zelo visoka.

Če bi šli v popolno obnovo doma, bi to po oceni Povšeta stalo od 300 do 400 tisoč evrov, kar je za planinsko društvo ogromen zalogaj, glede na to da jih čaka tudi obnova doma na Korošici, ki je prav zako zgorel pred dobrima dvema letoma.

Krominalisti celjske policijske uprave bodo jutri opravili ogled pogorišča. O vzroku požara je še preuranjeno govoriti.

Frischaufov dom na Okrešlju (1396 m) velja za eno najbolj priljubljenih planinskih postojank nad Logarsko dolino. Prvo kočo na Okrešlju je leta 1876 zgradilo Nemško-avstrijsko planinsko društvo, leta 1988 je PD Celje začelo dom dozidavati in temeljito obnavljati, povečan in obnovljen dom pa so slovesno odprli leta 1991. Gostil je lahko do okoli 70 ljudi.

SŠ, BA