Pogovor z znanim velenjskim popotnikom

Muzej Velenje danes na tamkajšnjem gradu ob 17. uri pripravlja pogovorni večer s popotnikom Borutom Korunom. V Šaleški dolini ga poznajo predvsem kot šoštanjskega zobozdravnika, širša Slovenija pa ga pozna po njegovih zanimivih potopisih. Muzej Velenje je o tem ljubitelju potovanj pred časom pripravil tudi razstavo. Ta nosi naslov Z veslom in peresom po svetu.



Borut Korun je popotnik, pisec knjig, potopisov in esejev, ki so jih navdahnila potovanja. Zanje izkoristi ves svoj prosti čas, temelj potovanjem pa sta študij literature in raziskovanje kultur. Korun je dober kajakaš, zato je na mnogih potovanjih v odročne kraje njegov spremljevalec čoln. Na prvo daljše potovanje se je skupaj z znanim Šoštanjčanom Rikom Železnikom odpravil v Indijo. Kasneje je večinoma potoval po Južni Ameriki. O nenavadnih potovanjih se bo z Borutom Korunom danes pogovarjal kustos Slovenskega etnografskega muzeja Marko Frelih.

TS

Foto: Splet