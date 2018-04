Pohod, »kisla župa« in Šentjurjev sejem …

Največje turistične prireditve v šentjurski občini se je tokrat zaradi izjemno toplega dne udeležilo precejšnje število obiskovalcev in tudi tistih, ki se bodo na letošnjih volitvah borili za njihove glasove.

Vrvež v Zgornjem trgu se je začel že v dopoldanskih urah, ko so se pred svoje stojnice postavili raznoliki ponudniki. Mogoče je bilo kupiti vse od domačih dobrot, različni unikatnih modnih dodatkov, čebelarskih izdelkov, marsikaj za pod zob in za suha usta. Predstavljala so se različna društva, vrtci in celo bančni ponudniki. Najmlajši obiskovalci so si lahko na vrtu Ipavčeve hiše ogledali predstavo Grajska skrivnost. Po ulicah so se poleg nekdanjega župana Gustava Ipavca sprehodili še varuhi reda in miru, ki so iskali Guzeja, ter vozniki starodobnih koles. Popoldne so se ljubitelji narodnozabavne glasbe udeležili revije narodnozabavnih ansamblov in pevcev ter se po njej zavrteli še na veselici z Okroglimi muzikanti.

Foto: GrupA

Več fotoutrinkov si poglejte v zadnji številki Novega tednika!