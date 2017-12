Pojoča družina z gorske kmetije

Mama šestih otrok je slikarka in zborovodkinja, njihov oče jamar in jamarski reševalec – Del pojoče družine nastopa kot Kvartet Štiglic

Letošnji božični prazniki družine Štiglic so bogatejši za novo družinsko članico. Pred nekaj tedni se je rodil šesti otrok zakoncev Štiglic, prisrčna Maja. Družina živi na 940 metrih nadmorske višine, v Teru nad Ljubnim, v Zgornji Savinjski dolini. Družina nasploh izstopa. Ne le kot pojoča družina, ki javno nastopa. Mama Rosana je slikarka in zborovodkinja, oče Bernard je jamar in jamarski reševalec, na različnih področjih so dejavni tudi njuni otroci.

»Ukvarjamo se z ovčerejo, prav tako se preživljamo z gozdom. Poleg tega opravljamo pozimi komunalno dejavnost, pluženje občinskih in gozdnih cest,« je o Štigličevi ekološki visokogorski kmetiji povedal oče Bernard.

BJ

Foto:družina Štiglic