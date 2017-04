Pokal Lego Masters odšel ponovno na Gimnazijo Lava

Na Fakulteti za elektrotehniko v Ljubljani je bil sredi marca turnir Lego Masters. Najvišja mesta so osvojili dijaki iz šol Šolskega centra Celje. Prvo in tretje mesto so zasedli dijaki Gimnazije Lava, drugo in četrto mesto pa dijaki srednje šole za kemijo, elektrotehniko in računalništvo. Ekipa, imenovana Stari mački, je tako pokal po enoletnem premoru vrnila Gimnaziji Lava.

Organizatorji so letos nalogo nekoliko spremenili in tekmovanje je postalo še zanimivejše. Osnova je sicer še vedno enaka: iz lego kock je treba izdelati robota in napisati program, ki prepozna objekte različnih barv ter jih prenaša v istobarvne zbiralnike na drugi strani poligona. Sliši se enostavno, v resnici pa je to zelo zahtevna naloga.

Dijaki so se pretekle tri mesece pripravljali na ta turnir in številne popoldneve preživeli v šoli. Njihov trud je bil poplačan. Reševanje težav in medsebojno sodelovanje sta poleg pridobljenega znanja in tekmovalnega uspeha tisto, kar bodo s seboj v življenje odnesli prav vsi tekmovalci.

KARMEN KOTNIK

Tekmovalci z mentorjema Karmen Kotnik in Tomislavom Viherjem